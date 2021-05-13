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Российская газета

Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57

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Источник изображения: rg.ru

Эффектная внешность российского истребителя пятого поколения Су-57 - не самоцель, а следствие уникальной архитектуры самолета.

- Планер Су-57 выполнен по интегральной схеме. Вкупе с управляемым вектором тяги двигателей он обеспечивает самолету выдающуюся маневренность. Кроме того, при создании истребителя широко применяются технологии малой заметности - планер имеет обводы, снижающие эффективную площадь рассеяния и придающие самолету хищные черты, - рассказали РИА Новости в корпорации Ростех. В нее входит фирма "Сухой", создавшая Су-57.

Ранее военный эксперт Х.И. Саттон под впечатлением от авиапарада над Красной площадью назвал Су-57 "убийственно красивым", отметив, что это качество присуще всем самолетам Сухого.

Создатели истребителя довольны эффектным внешним видом, но еще больше гордятся его техническими и боевыми возможностями, отметили в Ростехе.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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