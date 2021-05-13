Тульская альтернатива климовской «девятке»

9-мм автомат АС «Вал» и снайперская винтовка ВСС «Винторез», разработанные в Климовском научно-исследовательском институте в конце 80-х годов, положили начало новому периоду российского бесшумного оружия. Тульские конструкторы не пожелали оставаться в стороне от новой оружейной волны, предложив силовым структурам свои варианты в виде автомата 9А-91 и винтовки ВСК-94.

Тульский PDW

Одно из первых появлений малогабаритного автомата А-91 состоялось на выставке Defendory в Греции в 1993 году. Результат работы коллектива инженеров тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП) под руководством В.П. Грязева внешне выглядел не так привлекательно, как несколько лет спустя. Тем не менее, малогабаритный образец автомата в размерах привычного пистолета-пулемёта привлёк внимание иностранных специалистов.

Опытные варианты малогабаритного автомата 9А-91 Источник изображения: kbptula.com

Для зарубежных потенциальных потребителей реклама тульского 9А-91 сравнивала его с MP5K-PDW. Российский PDW (персональное оружие самообороны) в варианте со сложенным прикладом практически не уступал немецкому по габаритам, имел меньший вес и использовал более мощный автоматный, а не пистолетный 9-мм патрон. Западные же специалисты сравнили 9А-91 с укороченной штурмовой винтовкой Heckler&Koch HK51K. Однако в обоих случаях перспектива тульского образца выглядела весьма привлекательно.

Государственные испытания автомата прошли весной и летом 1993 года, а уже в ноябре 9А-91 его приняли на вооружение внутренних войск МВД РФ. С началом серийного производства автомат постепенно дорабатывался, и к 1996 году в его конструкцию внесли ряд изменений. Сначала появилась возможность крепления глушителя, а затем и боковая планка для оптических прицелов. После этого в декабре 1996 года 9-мм автомат приняли на вооружение МВД РФ, а с 2000 года им начали вооружать сотрудников Министерства юстиции. Полный комплект 9А-91 с оптическим прицелом и глушителем теперь мог безболезненно заменить АС либо ВСС, при этом сохраняя возможность использовать автомат как малогабаритное оружие.

Помимо 9-мм варианта автомата, в рекламных проспектах значились ещё три калибра — 5,45×39, 7,62×39 и 5,56×45 мм. Все изделия предполагались на одной конструктивной платформе с разными стволами и боепитанием от магазинов для патронов соответствующего калибра. Примечательно, что тульское КБП разработало ещё одну линейку оружия А-91 разных калибров, за исключением 9-мм. Такие автоматы имеют компоновку булл-пап и имеют мало общего с малогабаритными автоматами. При этом нет сведений о том, были ли изготовлены образцы других калибров классической компоновки 5,45А-91 и 5,56А-91 кроме 7,62А-91.

7,62-мм малогабаритный автомат 7,62А-91 Источник изображения: i-korotchenko.livejournal.com

Стоит отметить, что кроме автоматов на основе 9А-91 появилось несколько вариантов пистолетов-пулемётов — под патрон 9×19 мм А-9 и не совсем привычный для постсоветского времени А-7,62 под патрон 7,62×25 мм. При этом 7,62×25-мм вариант в МВД признали наиболее удачным и приняли на вооружение в 2001 году, однако из-за отсутствия на милицейских складах пистолетных патронов армейского калибра производство тульского пистолета-пулемёта так и не было освоено. Остался нереализованным и вариант автомата 9А-91 с подствольным гранатомётов ГП-95, а также образец, оснащённый целеуказателем ЛЦУ-01.

Пистолеты-пулемёты А-7,62 и А-9 Источник изображения: kbptula.com

Бесшумный снайперский комплекс

Немногим известно, что первым вариантом будущей автоматической винтовки ВСК-94 в 1994 году стал самозарядный вариант ВС-94 с режимом только одиночного огня. Годом ранее в Туле на основе автомата 9А-91 появился охотничий карабин К-93 «Беркут», который в полицейском варианте и стал снайперской винтовкой, оснащённой глушителем.

Сотрудник московского УФСИН с винтовкой ВС-94 и тепловизионным прицелом «Фортуна» Источник изображения: svetozarfoto.ru

В дальнейшем деревянный приклад заменили на пластиковый, а УСМ — на штатный от автомата 9А-91. В итоге бесшумный снайперский комплекс образца 1994 года получил наименование ВСК-94 и представлял собой автомат 9А-91, укомплектованный глушителем и оптическим прицелом, но с пластмассовым постоянным прикладом вместо металлического складного. В таком варианте ВСК-94 представлял собой довольно удачную альтернативу климовской винтовке ВСС, серийно выпускавшейся на Тульском оружейном заводе. Максимальная унификация с автоматом 9А-91 давала относительно невысокую стоимость такого изделия. В качестве штатного оптического прицела поначалу использовался прицел ПСО-1-1, который затем заменили на коллиматорный ПКС-07.

Снайперская винтовка ВСК-94 одновременно с автоматом 9А-91 была принята на вооружение МВД и Минюста, а в 2002 году под индексом 6В8 — на вооружение Министерства обороны. Серийное производство 9-мм автоматов наладили на Ковровском механическом заводе (КМЗ), а сборка винтовок ВСК-94 осуществлялась в тульском КБП с использованием ковровских комплектующих. После закрытия на КМЗ военного производства выпуск автоматов и снайперских винтовок осуществляется на мощностях тульского КБП. Одним из интересных и нестандартных вариантов применения ВСК-94 стало использование приспособления для стрельбы из-за укрытия «Привод». Изделие предназначается для охраны различных закрытых объектов и принято на вооружение МВД РФ в 2001 году.

Приспособление «Привод для стрельбы из-за укрытия из ВСК-94» Источник изображения: Журнал «Оружие»

Как показало время, тульские инженеры смогли предложить силовым структурам (пусть и преимущественно в МВД) более дешёвую и вполне удачную бесшумную альтернативу известным и полюбившимся военным автомату «Вал» и винтовке «Винторез». Отзывы от пользователей 9А-91 и ВСК-94 в основном положительные. Сравниться с климовскими изделиями с интегрированными приборами глушения звука по уровню громкости стрельбы тульские варианты, конечно, не могут, зато они оказались более удобными в ношении во время повседневной службы.

При наличии обоих вариантов оружейного комплекса выбор пользователя в большинстве случаев всё-таки остается за АС или ВСС. Тем более, что по заказу Министерства обороны недавно появились их модернизированные варианты АСМ и ВССМ. Не стоить забывать и о таком изделии климовчан как СР3МП, которое является полным аналогом 9А-91 и конструктивным вариантом автомата АС. Время тотальной экономии и нехватки денежных средств в российских силовых структурах давно позади, поэтому дешёвая альтернатива из 90-х постепенно уходит на второй план.

Автомат 9А-91 и винтовка ВСК-94 Источник изображения: Журнал «Оружие»

Тульский «Тис» и ижевский «Малыш»

В начале 90-х годов у тульского 9-мм изделия авторства КБП появился свой конкурент-«земляк» из Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Пока в КБП полным ходом шла отработка и испытания нового изделия, специалисты ЦКИБ СОО предложили свою переделку автомата АКС74У под новый патрон. Так появился малогабаритный автомат ОЦ-12 «Тис».

Малогабаритный автомат ОЦ-12 «Тис» Источник изображения: grossfater-m.livejournal.com

По принципу действия и схеме устройства узла запирания «Тис» идентичен автомату Калашникова. Опытная партия не менее чем в полторы сотни автоматов попала на испытания в различные подразделения МВД, где их можно встретить и поныне. В дальнейшем тульские специалисты к конверсии такого рода больше не прибегали. Позже инициативу по переделке надёжной и проверенной годами АК-образной автоматики под патрон 9×39 мм перехватили ижевские коллеги.

В 90-х годах пользователи оружия под патроны СП5 и СП6 калибра 9×39 мм испытывали постоянный дефицит новых патронов. В сравнении с привычными 5,45-мм и 7,62-мм автоматными патронами, выпускаемыми на разных предприятиях, «девятка» пользователю обходилась значительно дороже. Выпуск специальных патронов вёлся только на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ). Специалисты ЦКИБ СОО решили предложить ещё одну патронную альтернативу в виде автоматного бронебойного патрона ПАБ9.

9×39-мм патроны СП5, СПП (7Н9), СП6, БП (7Н12), ПАБ9, СП6УЧ Источник изображения: Стрелковые боеприпасы России

Патрон действительно получился дешевле и с чуть большим пробивным действием. При этом оказалось, что тульский патрон имеет разные с СП6 характеристики и не рекомендован для использования в других бесшумных системах. Выпускался ПАБ9 небольшими партиями в основном для нужд МВД на Тульском патронном заводе (ТПЗ) в течение нескольких лет — в итоге это привело к модернизации штатных патронов СП5 и СП6. Их новые варианты 7Н9 и 7Н12 стали более технологическими и дешёвыми. Их выпуск также освоил ТПЗ, который сегодня является единственным производителем автоматных патронов калибра 9 мм.

В 2004 году на выставке РОСТ был впервые показан ижевский вариант автомата «Малыш» под патрон 9×39 мм. Уже через год усовершенствованный опытный образец на основе АК103 демонстрировался на выставке Интерполитех. Существовал вариант АК9.Сб-01 в комплекте с оптическим прицелом ПСО-1М2-1. В сравнении с климовскими АС и ВСС в ижевском варианте ресурс оружия увеличен в два раза (до 10 000 выстрелов).

Автомат АК9 Источник изображения: Ижмаш

Пять автоматов АК9 проходили опытную эксплуатацию в одном из спецподразделений, по итогам которой появился ещё один вариант исполнения — АК9.Сб-02. В автомат вернулся рамочный металлический приклад, что позволило уменьшить вес оружия на 400 г. Также увеличилась длина прицельной линии за счёт установки целика по типу АКС74У. Однако потеснить своих климовских (АС и СР3М) и тульских (9А-91) конкурентов ижевский АК9 не смог. Дальнейшие работы по 9-мм автомату в Ижевске пошли по пути создания нового изделия — АМБ-17.

Характеристики оружия под патрон 9×39 Наименование АС 9А-91 ВС-94 ВСК-94 ОЦ-12 АК9 Масса без глушителя и прицела с неснаряжённым магазином, кг – 2,4 – – 2,7 3,1 Масса с глушителем, кг 2,5 – 3,4 3,0 – 3,8 Длина со откинутым/сложенным прикладом без глушителя, мм – 594/373 – – 710/473 705/465 Длина со откинутым/сложенным прикладом с глушителем, мм 875/615 н/д 898 932 – 881/646 Ширина со откинутым/сложенным прикладом, мм 40 44 44 44 69/81 н/д Высота, мм 205 190 188 192 233 н/д Ёмкость магазина, патронов 20 20 20 20 20 20 Прицельная дальность, м 400 200 400 400 200 400 Темп стрельбы, выстрелов в минуту 900 700-900 – 700-900 650 800

Источники и литература:

Малогабаритный автомат 9А-91. Руководство по эксплуатации 9А-91.00.000 РЭ Малогабаритный автомат 9А-91. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 9А-91.00.000 ТО Винтовка снайперская ВС-94. Паспорт ВС-94.00.000 ПС 9 мм снайперская винтовка ВСК-94. Руководство по эксплуатации ВСК-94.00.000 РЭ Винтовка снайперская ВСК-94. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ВСК-94.00.000 ТО СКМ ГУБОП МВД РФ. Памятка по обращению с 9мм малогабаритным автоматом ОЦ-12

Руслан Гук