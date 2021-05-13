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ЦАМТО

Приказом главнокомандующего ВМФ новому противодиверсионному катеру ТОФ присвоено имя "Юнармеец Сахалина"

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Противодиверсионный катер "Грачонок"
Противодиверсионный катер "Грачонок".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 12 мая. В соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России поступил новый противодиверсионный катер (ПРДК) "Грачонок".

По ходатайству губернатора Сахалина и представителей юнармейского движения региона приказом главнокомандующего ВМФ новому катеру присвоено имя "Юнармеец Сахалина".

Это третий катер проекта "Грачонок", который поступил в отряд по борьбе с ПДСС и названный в честь отрядов общественного военно-патриотического движения на Северо-восточных рубежах России. Катера "Юнармеец Камчатки" и "Юнармеец Чукотки" уже выполняют задачи по предназначению в составе соединения кораблей охраны водного района ОКВС.

В ближайшее время в торжественной обстановке на новом ПРДК будет поднят флаг Военно-морского флота.

Противодиверсионный катер предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акваториях пунктов базирования и близлежащих подступах к ним.

Основные ТТХ: водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек, сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
ТОФ
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