В Забайкальском крае полигоны общевойсковой армии ВВО модернизируют к новому периоду обучения

Военная техника на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018. Архивное фото.

ЦАМТО, 12 мая. Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, в летнем периоде обучения будут совершенствовать профессиональные навыки на модернизированных объектах полигонов.

Работы в рамках подготовительного периода проводятся на полигонах "Цугол", "Борзя-Новая", "Песчанка", "Красный яр" и "Дровяная".

Для выполнения военнослужащими упражнений стрельб из штатного оружия готовится более 2 тыс. различных мишеней, имитирующих технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника.

На полигоне "Борзя-Новая" спланировано возвести огневые позиции для БМП и танков, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для тренировки действий личного состава в городских условиях и дополнительный участок для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы.

Помимо этого, в ходе подготовительного периода на полигонах проводится ремонт и восстановление специального оборудования. Для более качественного обучения войск будет обновлено 100% объектов полевой учебно-материальной базы.

На полигонах ВВО в Забайкалье ежегодно проводится несколько тысяч практических занятий и учений по различным дисциплинам боевой подготовки, как в дневное, так и в ночное время, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.