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ЦАМТО

Более 80 ед. военной техники поступило в ЦВО с начала года

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Танк Т-72Б3М.
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: t-digest.ru

ЦАМТО, 12 мая. Более 80 ед. вооружения и военной техники поступило в войска Центрального военного округа (ЦВО) с начала текущего года.

Колесная, гусеничная техника различного назначения, а также летательные аппараты пополнили парк вооружения соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в Оренбургской, Самарской, Челябинской и Тюменской областях.

В числе поступившей техники – танки с улучшенными боевыми характеристиками Т-72Б3М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Подразделения обеспечения получили современные военные грузовики Урал 4320 "Мотовоз", КамАЗ "Мустанг", армейские вездеходы УАЗ "Патриот", комплексные аппаратные связи П-240И "Переселенец", седельные тягачи и топливозаправщики, а также новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза". Смешанная авиационная дивизия в Челябинской области получила два модернизированных самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34М и фронтовой разведчик Су-24МР, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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