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РИА Новости

МИД перечислил источники кибератак на Россию

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. Большинство попыток осуществить вредоносную сетевую активность против России в минувшем году фиксировалось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Соответствующими данными дипломат поделился, ссылаясь на Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

По словам Сыромолотова, наиболее частыми мишенями атак становились составляющие критически важную инфраструктуру элементы: объекты госуправления, ВПК и финансовой отрасли.

Кроме того, кибератаки в 2020 году были направлены на связанные с областью охраны здоровья объекты, в частности, касающиеся разработки вакцин, развития науки и транспорта, добавляет "Газета.ru".

В начале мая некоторые СМИ попытались связать кибератаку на крупнейшую компанию-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline с действиями России в сетевом пространстве.

Однако президент США Джо Байден заявил, что у разведки нет данных, что именно российские госорганы имеют отношение к попытке взлома. В то же время американский лидер не исключил, что причастные к работе программ-вымогателей злоумышленники могут находиться в России.

До этого американская сторона неоднократно высказывалась о якобы причастности российского государства или его отдельных представителей к кибератакам и другим преступлениям в Сети. Официальная Москва отвергает подобные обвинения, которые озвучиваются без подтверждения фактами.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в СМИ назвали вирус, атаковавший крупнейшую трубопроводную компанию страны.

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ИТ
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