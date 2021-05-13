7-й отдельный мотострелковый полк в Калининградской области получил новые БМП-3

Оригинал взят у коллеги altyn73 в 7-й отдельный мотострелковый полк получил более тридцати боевых машин БМП-3

Cвежевыпущенная боевая машина пехоты БМП-3 на Параде в городе Курган, 9 мая 2021 г. источник - Администрация города Курган https://kurgan-city.ru/city/info/news/916/1124506/

По сообщению пресс-службы Западного военного округа https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12360844@egNews - На вооружение [7-го отдельного] мотострелкового полка [11-го] армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, поступило более 30 современных боевых машин пехоты БМП-3. Военнослужащие начнут осваивать новую технику в начале летнего периода обучения. Новые машины поступили в рамках реализации программы перевооружения.

С начала года в войска поставлены несколько партий машин БМП-3.

В январе 2021 г. партию из более 20 единиц БМП-3 получила дислоцированная в Чечне 42-я мотострелковая дивизия ( предположительно 70-й мотострелковый полк) https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12333965@egNews

2 апреля 2021 г. железнодорожным эшелоном во Владивосток прибыло сорок единиц БМП-3Ф для перевооружения батальона 155-й бригады морской пехоты https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12352189@egNews

В 4-й Кантемировской танковой дивизии (г. Наро-Фоминск Московская область) по озвученным планам проходит перевооружение мотострелковых батальонов на новые машины БМП-3 и БТР-82А - https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12357942@egNews

Готовая к отгрузке в войска машина БМП-3 , Курганмашзавод , февраль 2021 г. источник : https://kikonline.ru/2021/02/16/kurganmashzavod-obespechivaet-rabotoj-devjat-tysjach-kurgancev/