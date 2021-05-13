РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

Соединенные Штаты и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения. Об этом рассказала представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.

«Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий», — цитирует ее «РИА Новости».

Как сообщила Хелмс, NASA готовит тензометры (приборы для измерения деформаций) к отправке в июне на космическую станцию на грузовом корабле Cargo Dragon, чтобы установить их в промежуточной камере российского модуля «Звезда» для выявления причин утечки воздуха.

По ее словам, специалисты уверены в отсутствии проблем для безопасности на МКС, и, если ситуация останется стабильной, риск для экипажа будет минимальным.

29 апреля сообщалось, что космонавты на МКС закрыли до июля люк в отсек российского модуля «Звезда», из которого утекает воздух. Перед закрытием космонавт Петр Дубров рассыпал в отсеке сухой суп в качестве индикатора, чтобы выявить районы утечки, а также установил видеокамеру, которая будет зафиксировать места скопления продукта.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля рассказал, что утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.