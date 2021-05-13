The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?

В США обеспокоены тем, что не заметили гиперзвуковое оружие России на параде Победы. Каждый год Россия проводит парад Победы на Красной площади Москвы, и на Западе такие шествия рассматривают как демонстрацию российской военной мощи. Автор спрашивает: где же то самое гиперзвуковое оружие, которое с таким воодушевлением расхваливал Владимир Путин?

Как России удалось остановить вторжение нацистов во время Второй мировой войны? Благодаря холодам? Из-за невозможности более масштабных поставок с Западного фронта? Или, может быть, на самом деле благодаря упорству, характеру и боевому духу русских войск, которые понесли огромные потери, чтобы остановить наступление Германии? Наверное, благодаря сочетанию всего этого и многого другого, из чего получился сложный набор взаимосвязанных переменных, достаточных для того, чтобы вдохновлять историков на протяжении многих десятилетий?

Какова бы ни была основная причина или причины, после продолжительных успешных наступлений нацисты были остановлены. Неудивительно, что годовщина этой победы является в России заветным и знаменательным моментом, учитывая, что эта победа позволила стране продолжить существование и добиться потрясающего подъема несколько десятилетий назад.

Каждый год Россия проводит Парад Победы на Красной площади в Москве в честь этого события, которое, вероятно, известно как демонстрация российской воинской доблести. Разумеется, во главе парада прошли исторические танки Т-34 в знак признания и прославления их прошлых заслуг, но, возможно, самым поразительным в параде был ряд новых, передовых платформ, которые русские выставили на всеобщее обозрение.

Как сообщило российское информационное агентство ТАСС, всего в параде приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, 190 единиц военной и специальной техники и 76 самолетов и вертолетов.

В числе участвовавшей в параде бронетехники, конечно же, была классическая боевая машина пехоты БМП-2 и БМП-3, а также современная боевая машина "Курганец-25", были показаны реактивные самолеты Су-35 и, разумеется, ЗРК ПВО С-400. Но наиболее значимыми элементами парада, возможно, были новые российские платформы, такие как Су-57, танк Т-14 "Армата". Интересно, что наряду с "Арматой" на параде были представлены российские Т-72, Т-80 и Т-90 в качестве того, что можно было бы считать наследием значительного и модернизированного танкового парка страны.

В составе механизированной колонны также прошли тактические ракеты "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С" и различные артиллерийские системы, а в конце - мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Затем началась воздушная часть парада, в котором приняли участие боевые самолеты, истребители Су-35 и Су-57, бомбардировщики Ту-160 и несколько вертолетов, в том числе военно-транспортные вертолеты Ми-26, а также многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный вертолет Ми-35.

Хотя у России по-прежнему имеется изрядное количество военной техники времен холодной войны, особенно бронетехники, которая, вероятно, была в значительной степени модернизирована, некоторые из ее современных платформ, возможно, остаются довольно загадочными и вызывают беспокойство у руководства Пентагона. Насколько опасен танк "Армата"? Имеет ли особое значение то, что их не очень много? Можно ли считать, что истребитель Су-57 в чем-то конкурирует с американскими самолетами пятого поколения? Наверное, это не совсем ясно. Одной интересной составляющей парада, возможно, является то, чего не показали, или, во всяком случае, о чем не было сказано в сообщении ТАСС. Где же то самое гиперзвуковое оружие, которое с таким воодушевлением расхваливал Владимир Путин?

Крис Осборн (Kris Osborn)