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Вестник Мордовии

Уникальный "Спрут-Б" и сейчас может сражаться с "Леопардами" и "Абрамсами"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

125-мм самодвижущейся пушке 2А45М "Спрут-Б" не повезло, она появилась во времена "перестройки и нового мышления" . Поэтому орудию, которым планировали заменить имевшиеся 100-мм "Рапиры", хоть и было принято на вооружение в 1989 году, но так и не получило широкого распространения. Как сообщалось, всего изготовлено 24 единицы, хотя существовала потребность во многих сотнях штук.

По некоторым данным, они предназначались, прежде всего, для комплектования противотанковых подразделений зарубежных групп войск, например в ГДР. Но, благодаря "мудрому" руководству Горбачева, Советский Союз лишился всех союзников в Европе, и кризис системы закончился катастрофой, последствия, которой ощущаются до сих пор.

Поэтому в войсках служат давно устаревшие МТ-12, а "Спруты-Б" находятся только в музейных экспозициях.

Главной особенностью 2А45М является собственный 30-сильный двигатель, позволяющий передвигаться на местности со скоростью 14 км/ч. Запас хода по топливу - 50 км. Собственная масса - 6500 кг.

Пушка может поражать основные боевые танки НАТО и других государств, в том числе управляемыми ракетами. Скорострельность -до 8 выстрелов в минуту.

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами - 12200 м.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
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