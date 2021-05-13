Япония планирует создать новую ракету-носитель к 2030 году

Правительство Японии собирается разработать ракету-носитель нового поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Об этом сообщила в среду, 12 мая, газета «Иомиури».

Отмечается, что Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии скоро представит проект создания будущей ракеты.

Испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Страна намерена применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.

С начала 2000-х Япония использует ракету-носитель H-2A. Один ее запуск обходится в 10 млрд иен ($91 млн), что гораздо дороже других мировых аналогов. До весны 2022 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено провести первый запуск новой ракеты H-III.

Эксплуатация нового оборудования обойдется почти в два раза дешевле, чем H-2A. При этом Япония продолжит сокращать расходы на эксплуатацию, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, подчеркивает издание. Помимо технологии возвращаемой первой ступени в ракету следующего поколения внедрят компоненты от частных производителей для дальнейшего удешевления ее конечной стоимости.

Осенью прошлого года стало известно, что японское агентство аэрокосмических исследований планирует к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива.