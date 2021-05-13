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Российская газета

Военные Сирии при поддержке ВКС уничтожили более трехсот террористов

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Удары ВКС России по боевикам ИГ*
Удары ВКС России по боевикам ИГ*.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Сирийские войска при поддержке ВКС России с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий боевиков. Об этом сообщил журналистам представитель российской группировки войск в САР.

По его словам, продолжаются совместные разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне. Задержано 44 боевика, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя группировки войск. Обнаружено 26 схронов террористических группировок, более 21,5 тонны боеприпасов.

Подчеркивается, что благодаря грамотной организации совместной работы, боевикам нанесен значительный урон в живой силе и технике. Предотвращены теракты в отношении военнослужащих Сирии и мирных жителей.

Ранее в мае в провинции Идлиб была отражена атака террористов на позиции сирийских правительственных войск. В ходе боя уничтожено не менее десяти радикалов. Уцелевшие боевики отступили в направлении населенного пункта Фтира.

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Страны
Россия
Сирия
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