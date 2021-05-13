Войти
ТАСС

Исследование: Россия занимает второе место среди производителей боевых вертолетов

473
0
0
Вертолет Ми-28Н
Вертолет Ми-28Н.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Первое место занимают США, их доля на рынке составляет 62%, говорится в справочнике Military Helicopters, выпущенном британской издательской группой Shephard Media

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия занимает второе место после США в общемировом списке производителей боевых вертолетов. Об этом говорится в справочнике Military Helicopters ("Военные вертолеты"), выпущенном британской издательской группой Shephard Media и имеющемся в распоряжении ТАСС.

По данным издания, доля США на рынке составляет 62%. "Обращаясь ко второму крупнейшему поставщику боевых вертолетов, России, [стоит отметить, что] ее доля на рынке, 29%, достигнута благодаря трем успешным производственным линейкам, в частности, Ми-24/35, Ка-52 и Ми-28", - говорится в отчете.

Как отмечают исследователи Shephard Media, вертолеты Ми-24/35 являются на данный момент вторыми по популярности боевыми вертолетами в мире - в строю вооруженных сил различных стран мира находится 521 винтокрылая машина этого семейства. Эксперты также отмечают, что Ми-28 и Ка-52 являются конкурентами современных боевых вертолетов западного производства.

"Российские разработки [в области вертолетостроения] могут иметь преимущество в тех случаях, когда страны с ограниченными бюджетами пытаются получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники", - говорится в отчете. В качестве примера подобной машины эксперты Shephard Media приводят транспортно-боевой вертолет Ми-35М, который обеспечивает "большую часть возможностей современного ударного вертолета и при этом может дополнительно перевозить до восьми солдат".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Ка-52
Ми-24
МИ-28
Ми-35
Похожие новости
10.08.2020
«Войска дяди Васи» стали мировым брендом
20.05.2020
Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»
05.11.2015
«Крокодилы» без «Аллигаторов»
04.07.2012
Вертолеты без альтернативы
09.09.2011
Вертолеты: прошлое, настоящее, будущее
01.09.2011
По следам МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 08:35
  • 18
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 07:10
  • 119
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 13.05 05:12
  • 27
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 04:29
  • 1
Для прорыва нужны свои чипы
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель
  • 12.05 23:30
  • 4
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 14:55
  • 4
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 13:23
  • 3
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 12:40
  • 1
Шойгу: В армии стало больше порядка и меньше неуставных отношений
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году