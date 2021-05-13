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Интерфакс-АВН

Российская авиация помогла армии Сирии уничтожить с 23 апреля 338 боевиков в пустыне - представитель группировки РФ

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Удар ВКС РФ
Удар ВКС РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Предотвращены теракты против военных и гражданского населения

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - При поддержке российской авиации правительственная армия САР уничтожила с 23 апреля в Сирийской пустыне 338 боевиков, ликвидированы десятки объектов террористов, сообщил представитель российской группировки войск в Сирии.

"Подразделения сирийских правительственных сил при поддержке Воздушно-космических сил России продолжают разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне. С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя 6 единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий", - сказал он.

По словам представителя российской группировки, за указанный период обнаружено 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и другого имущества террористов.

"Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики", - сказал офицер.

Он сообщил, что с 23 апреля инженерными подразделениями сирийских вооруженных сил проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано 3 участка местности.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

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Страны
Россия
Сирия
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