Встать в рой: подразделения ВКС переходят на беспилотную разведку

Минобороны приняло решение постепенно перевооружить разведывательные эскадрильи Воздушно-космических сил с самолетов на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сейчас эти подразделения оснащены специально модернизированными Су-24МР, созданными на базе знаменитого советского фронтового бомбардировщика. По мнению экспертов, заменить «сушки» смогут БПЛА «Орион» и перспективный беспилотник «Альтиус», способный преодолевать многие тысячи километров.

Минобороны приняло решение постепенно перевооружить разведывательные эскадрильи Воздушно-космических сил с самолетов на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сейчас эти подразделения оснащены специально модернизированными Су-24МР, созданными на базе знаменитого советского фронтового бомбардировщика. По мнению экспертов, заменить «сушки» смогут БПЛА «Орион» и перспективный беспилотник «Альтиус», способный преодолевать многие тысячи километров.

Беспилотник идет на помощь

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о перевооружении эскадрилий самолетов-разведчиков Воздушно-космических сил (ВКС) уже принято. Планируется, что данные подразделения укомплектуют новейшими беспилотниками большой дальности. Находить противника дроны смогут с помощью оптико-электронных систем. Кроме того, БПЛА способны обнаруживать войска и объекты противника по их радиоэлектронному излучению. Но, по словам собеседников издания, точный срок окончания перевооружения пока неизвестен. Всё зависит от того, как быстро новейшие дроны пройдут испытания и стартует их серийное производство.

При этом полностью от пилотируемой разведывательной авиации оборонное ведомство отказываться не собирается. При необходимости эти функции будут выполнять истребители-бомбардировщики Су-34, модернизированные по проекту «Сыч», сообщили источники издания. Эти машины могут использовать унифицированные подвесные разведывательные контейнеры. Есть три их варианта: оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. С помощью этой аппаратуры самолет сможет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели в любую погоду на большем, чем раньше, расстоянии. В марте «Известия» сообщали, что первые модернизированные образцы поступили в части Центрального военного округа.

Сегодня Россия располагает лишь одним типом разведывательных самолетов — Су-24МР. Они созданы на базе фронтового бомбардировщика, принятого на вооружение в 1975 году. Эти машины оснащены двумя турбореактивными двигателями и крылом с изменяемой в полете геометрией. Экипаж состоит из двух человек. Несмотря на солидный возраст самолета, военное ведомство не спешит списывать его. Несколько лет назад машины, успевшие хорошо показать себя в Сирии, прошли модернизацию и остаются в строю.

— На сегодняшний день в составе морской авиации находятся около 12-15 Су-24МР, еще 60-70 несут службу в частях ВКС, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Других самолетов-разведчиков у нас сейчас нет. Су-24МР уже далеко не новые самолеты, и вопрос об их замене более современной техникой стоит довольно остро.

Универсальный «Альтиус»

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, перевооружение разведывательных эксадрилий на беспилотные системы повысит боевые возможности российских ВКС.

Сегодня пилотируемая разведывательная авиация находится на минимальном уровне как по количеству машин так и по их качеству, считает он.

— Оборудование, установленное на Су-24МР советской постройки, уже не отвечает современным требованиям, — пояснил эксперт «Известиям». — Постановка на вооружение дронов в их разведывательной и ударной версиях позволяет изменить ситуацию. На очереди достаточно универсальный аппарат «Альтиус», обладающий еще большей продолжительностью полета и дальностью действия. К тому же он может быть оснащен разведывательной аппаратурой как в оптико-электронном спектре, так и в радиолокационном. На Су-24МР не было средств радиолокационной разведки, поэтому планируемая замена — это магистральный путь для нашей авиации, который расширит ее разведывательные возможности.

БПЛА «Альтиус» дальнего радиуса действия — самый крупный беспилотник из разрабатываемых в России. Размах крыльев аппарата — 28,5 м, длина — 11,6 м, взлетный вес приближается к семи тоннам. Беспилотник может патрулировать район в течение 48 часов на высоте до 12 тыс. м с крейсерской скоростью 150–250 км/ч. Радиус его действия составляет около 10 тыс. км. Новые сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы дрона позволят вести круговое наблюдение за поверхностью воды и воздушным пространством на большом удалении.

«Альтиус» способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. БПЛА сможет не только самостоятельно находить цели в море и прибрежной зоне и наводить на них различные системы вооружения в режиме реального времени, но и отслеживать результаты нанесенных огневых ударов.

Сейчас военные и разработчики рассматривают варианты использования «Альтиуса» в качестве разведывательно-ударного средства. В перспективе он сможет самостоятельно наносить удары по надводным и наземным целям управляемыми или неуправляемыми бомбами и ракетами. Это позволит бороться с различными морскими целями, в том числе большими кораблями — эсминцами, крейсерами и даже авианосцами.

Ранее курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что «Альтиус» серьезно модернизируется в процессе разработки: его взлетная масса снизится, а полезная нагрузка увеличится.

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