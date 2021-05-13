Войти
РИА Новости

Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

339
0
0
Зенитный ракетный комплекс "Витязь"
Зенитный ракетный комплекс "Витязь".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

"В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями", - сказал он газете "Военный вестник Юга России".

Дворников добавил, что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.

В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".

С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.07.2020
Зенитно-ракетные войска России обретают новый облик
06.07.2020
Сергей Суровикин: состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.01.2019
ВКС РФ в 2019 году впервые получат на вооружение зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 08:35
  • 18
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 07:10
  • 119
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 13.05 05:12
  • 27
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 04:29
  • 1
Для прорыва нужны свои чипы
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель
  • 12.05 23:30
  • 4
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 14:55
  • 4
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 13:23
  • 3
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 12:40
  • 1
Шойгу: В армии стало больше порядка и меньше неуставных отношений
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году