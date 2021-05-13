Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

"В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями", - сказал он газете "Военный вестник Юга России".

Дворников добавил, что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.

В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".

С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.