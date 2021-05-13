Военные на юге России получили новую систему ПВО С-350

Ростов-на-Дону. 12 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Новый зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь" поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил в интервью газете "Военный вестник Юга России" командующий войсками округа Александр Дворников.

"В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам он предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сказал Дворников.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮВО, С-350 поступил на вооружение военнослужащих Краснодарского края.

"В настоящее время зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка, а радиотехнические части - на 76%. Основу наших средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С"", - добавил Дворников.

О том, что в Крыму и других регионах юга России могут развернуть дальнобойные зенитные ракетные системы нового поколения С-500, а также новые системы ПВО средней дальности С-350, Дворников говорил в марте.

С-350 "Витязь" (концерн "Алмаз-Антей") - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут.