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Интерфакс-АВН

Лидер ХАМАС заявил, что нанес поражение Израилю и готов к эскалации

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ХАМАС
Отряды радикальной группировки уже превратились в грозную, хорошо вооруженную силу.
Источник изображения: Reuters

Иерусалим. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его бойцы сумели нанести поражение Израилю, проведя ракетные обстрелы городов.

"Мы добились победы в борьбе за Иерусалим", - цитируют его израильские СМИ.

По мнению Хании, теперь между ХАМАС и Израилем установился "новый баланс сил".

Кроме того, по сообщению западных СМИ, Хания заверил, что если Израиль пойдет на эскалацию конфликта, то он "готов к этому".

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Во вторник вечером ХАМАС сообщил, что запустил в сторону Тель-Авива 130 ракет. Некоторые из них разорвались на территории населенных пунктов в центральной части Израиля. Поступили сообщения о раненых и об одном погибшем.

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