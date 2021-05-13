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Военно-промышленный курьер

Первый эшелон военных железнодорожников готовится к строительству второй ветки БАМа

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Амурскую область на станцию Дугда Дальневосточной железной дороги прибыл первый воинский эшелон 573-го отдельного железнодорожного батальона механизации 48-й отдельной железнодорожной бригады, убывший со станции Стрела из Омской области.

Перед военнослужащими стоит задача по отсыпке насыпи под строительство второй ветки железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Эшелон в составе 31 вагона, включающий в себя два пассажирских вагона, 24 платформы, четыре крытых вагона, вагон-кухню, доставил личный состав, 23 единицы автомобильной и специальной техники, вагончики для бытовых нужд, материальные средства, продовольствие и всё необходимое для развёртывания полевого лагеря.

Воинский эшелон от станции отправления до станции назначения преодолел более 4,7 тыс. км.

Первоочередной задачей прибывших военнослужащих является в установленные сроки осуществить выгрузку, не допустить сверхнормативного использования подвижного состава под грузовыми операциями, развернуть узел связи и полевой лагерь для проживания, а также подготовить площадку для строительства блочно-модульного городка для комфортного проживания военнослужащих.

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