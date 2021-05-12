Патрульный корабль Франции зашел в Черное море

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года", - сказали в НЦУО.

Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей".

В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.