Палестинские радикалы выпустили 630 ракет по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа за сутки запустили 630 ракет по Израилю. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Уточняется, что 150 из них разорвались на территории палестинского анклава, 200 перехватила система ПВО «Железный купол».

«К настоящему моменту из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 480 ракет, еще примерно 150 ракет были выпущены из сектора Газа в направлении израильской территории, но разорвались внутри сектора Газа», — отмечается в заявлении военных.

Напряженность между сторонами вызвала обеспокоенность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в ходе брифинга во вторник призвал к деэскалации конфликта. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами.

9 мая стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военному посту палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа, тем самым ответив на запуск ракеты по территории страны.

Вечером в тот же день в ответ по Израилю были выпущены две ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

В целом по территории Израиля из сектора Газа были запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава. В результате обстрелов погибли двое израильтян.

Ракетные обстрелы проходят на фоне возросшей напряженности в Восточном Иерусалиме, где несколько дней подряд отмечаются столкновения полицейских с палестинцами.

Евросоюз призвал стороны палестино-израильского конфликта остановить насилие в Секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля.

Сектор Газа, территория на берегу Средиземного моря, граничащая на востоке и севере с Израилем, от которого отделена разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше — с Египтом, от которого отгорожена бетонной стеной. Сектор Газа после Арабо-израильской войны 1948–1949 годов сначала находился под контролем Египта, а затем, с 1967 года вплоть до 2005 года, — под контролем Израиля, после чего Израиль вывел из региона войска и ликвидировал свои поселения.

Однако в 2007-м внутрипалестинские противоречия между движением ФАТХ («Движение освобождения Палестины») и ХАМАС вылились в вооруженные столкновения в Газе, и в результате сектор оказался под полным контролем ХАМАС. Он функционирует практически автономно от центральных властей Палестинской национальной администрации на территориях Западного берега реки Иордан. В секторе Газа было создано правительство, собственный силовой аппарат.

Израиль объявил ХАМАС «враждебным образованием» и ввел практически полную блокаду сектора.

При этом Израиль регулярно сообщат о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа и наносит ответные удары по его территории.