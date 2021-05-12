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Известия.ru

Военные РФ начали следить за кораблем ВМС Франции в Черном море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Российские военные приступили к слежению за кораблем военно-морских сил Франции, который зашел в Черное море. Об этом 11 мая сообщает Минобороны России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, в его акватории ограничено 21 сутками.

Ранее в этот же день российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два боевых самолета и заправщик Франции. Воздушные цели были идентифицированы как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции.

10 мая фрегат береговой охраны США Hamilton 10 мая вошел в порт Одессы по завершении маневров с украинским военным кораблем в Черном море. 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и НАТО продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря. Она указала на стремление Вашингтона и альянса нарастить свое присутствие у границ России.

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