Российская 15-головочная «Дрель» прошла испытания

Перспективная российская планирующая авиационная бомба «Дрель» прошла испытания, которые подтвердили ее боевую эффективность. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, новый авиационный боеприпас планируется принять на вооружение ВКС России до конца 2021 года.

Разработка «Дрели» ведется с середины 2010-х годов. Авиабомба оснащена 15 боевыми элементами, каждый из которых имеет собственные инфракрасную и радиолокационную системы наведения. На конечном участке полета авиабомбы боевые элементы отделяются от нее и опускаются на цели на парашютах. Такие элементы способны эффективно поражать бронетехнику сверху, где бронирование обычно слабее.

Дальность планирования «Дрели» после сброса составляет 30 километров. Боеприпас имеет в длину 3,1 метра и 0,45 метра в диаметре. Масса бомбы составляет 540 килограммов. Высота сброса авиабомбы составляет от 100 до 14000 метров на скорости полета от 700 до 1100 километров в час. Дальность планирования боеприпаса зависит от высоты сброса. Основным носителем авиабомбы должен стать истребитель Су-57.

В феврале 2021 года Исследовательская лаборатория ВВС США испытала авиационные бомбы GBU-39/B SDB, объединенные в «Золотую орду» (Golden Horde). Во время испытаний с истребителя были запущены четыре авиабомбы, которые смогли синхронно поразить четыре разные цели. Проект «Золотая орда» предусматривает создание систем искусственного интеллекта для различных классов боеприпасов, с помощью которых боеприпасы смогут действовать группой.

Василий Сычёв