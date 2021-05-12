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Деловая газета "Взгляд"

Уход США из Афганистана оборачивается новым вызовом для России

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Узбекский аэродром Карши-Ханабад ранее уже использовался как военно-воздушная база США
Узбекский аэродром Карши-Ханабад ранее уже использовался как военно-воздушная база США.
Источник изображения: Reuters Photographer/REUTERS

США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Средней Азии, в частности – в Узбекистане и Таджикистане. Ранее Вашингтон уже использовал военные объекты в регионе в своих интересах. Какова вероятность того, что США вновь разместят свои войска в «мягком подбрюшье» России и что этому может противопоставить Москва?

Американские стратеги ищут варианты размещения сил и военной техники ВС США в странах Средней Азии в связи с выводом войск из Афганистана. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, Вашингтон заинтересован сохранить в регионе свои беспилотники, бомбардировщики и артиллерию с целью сдерживания радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

Некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами для таких задач стали бы Узбекистан и Таджикистан. Но, по словам источников, американцам трудно разместить свои войска в этих странах из-за "большого военного присутствия" России и растущего влияния Китая. При этом газета утверждает, что страны Средней Азии хотели бы таким образом создать противовес влиянию Москвы и Пекина.

WSJ также отмечает, что ранее у США уже были военные объекты в Узбекистане и Киргизии. Они использовались для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. Но затем США покинули узбекскую базу Карши-Ханабад в 2005 году, а в 2014 году оставили киргизский Манас в результате давления со стороны "региональной группы во главе с Россией и Китаем". Также США рассматривают запасные варианты размещения войск в государствах Персидского залива и на отдельных кораблях ВМС.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден сообщил о решении вывести американские войска из Афганистана, этот процесс должен быть завершен к 20-летнему юбилею атак 11 сентября в Нью-Йорке. Аналогичное решение приняли и другие страны НАТО.

При этом в начале мая спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан, а в начале апреля в Ташкент прибыла делегация Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) бригадным генералом Дюком Пираком, где обсуждались вопросы двух- и многостороннего сотрудничества.

По мнению экспертов, подобная дипломатическая активность и утечки в Wall Street Journal являются звеньями одной цепи. При этом заявление Минобороны Узбекистана о том, что оборонная доктрина республики не предусматривает размещения иностранных войск, выглядит недостаточно убедительным. "Очевидно, что американцы хоть и покидают Афганистан, но желают сохранить свои войска где-то рядом, чтобы продолжать влиять на ситуацию в регионе.

В свое время Джеймс Аппатурай, помощник генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии, сказал мне, что из всех государств региона для них наибольший интерес представляют Казахстан и Узбекистан.

Но Казахстан от Афганистана расположен далековато, поэтому выбор в пользу Узбекистана лежит на поверхности", – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко.

По его словам, Узбекистан в силу географии и многовекторной политики президента Шавката Мирзиёева может согласиться на предложение американцев. "Мирзиёев не кладет все яйца в одну корзину, а одновременно выстраивает сотрудничество с Москвой, Вашингтоном, Пекином, официальным Кабулом, афганскими талибами, пакистанцами и турками. Я не исключаю, что в рамках этой политики Ташкент согласится принять у себя американские войска, пытаясь сохранять возможности для больших политических маневров. К тому же Узбекистан, в отличие от тех же Таджикистана или Киргизии, не стеснен какими-либо обязательствами в рамках ОДКБ и ЕАЭС", – добавил востоковед.

"В Ташкенте, безусловно, понимают, что такой шаг вряд ли понравится России. Вполне возможно, что узбеки приглашают Москву сделать свои ставки в этой игре. Это должно не столько охладить отношения между Узбекистаном и Россией, сколько подстегнуть Россию к выдвижению новых инициатив и предложений для Ташкента. Причем эти предложения должны быть более заманчивыми, чем у американцев", – продолжает Серенко.

"Второй страной, которая может согласиться на американское присутствие – это Киргизия, где ранее уже находилась американская база. На фоне недавнего пограничного конфликта с Таджикистаном многим киргизским политикам не понравился визит президента Рахмона в Москву. Они расценивают это как демонстрацию поддержки Душанбе со стороны России. Поэтому нельзя исключать, что в качестве ответной меры некоторые силы в Бишкеке постараются привлечь американцев на свою сторону. В то же время разместить войска в Таджикистане у американцев не получится: Душанбе слишком зависим от Москвы и Пекина в этом вопросе", – добавляет востоковед.

"В этой ситуации любопытно посмотреть на Пакистан, который, с одной стороны, традиционно добивался вывода американских войск из Афганистана, поддерживая талибов, а с другой – потеряет огромные деньги, которые Исламабад зарабатывал на транзите американских грузов, людей и техники. Инфраструктура снабжения контингента США и НАТО в Афганистане годами приносила огромные деньги в бюджет Пакистана. Теперь же местная экономика столкнется с серьезным испытанием, поскольку часть этих средств уйдет другим странам", – отмечает собеседник.

"Таким образом узбеки и киргизы пока публично не выступают за размещение американских войск на территории своих стран, но в глубине души об этом задумываются. Этому, к сожалению, способствовали и кризисы в ряде стран ОДКБ, которые нанесли по организации серьезный репутационный удар. Поэтому американское предложение может оказаться очень своевременным, если будет подкреплено хорошими инвестиционными проектами", – считает Серенко.

В свою очередь востоковед и политолог Алексей Малашенко считает, что разговоры о возможном размещении американских войск в Узбекистане или Таджикистане будут продолжаться долгое время, но в реальности такой маневр маловероятен. "Если речь идет о перемещении военных чиновников и наблюдателей – да, это возможно. Но я сомневаюсь, чтобы таджики или узбеки готовы принять солдат США даже в количестве гарнизона", – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

"В этой ситуации перевод войск возможен в Пакистан, но в отношениях Вашингтона и Исламабада действительно много трений и трудностей. Скорее всего, Пакистан выдвинет американцам какие-то дополнительные условия – финансовые и политические. Но как нечто подобное реализовать в Узбекистане и Таджикистане – я пока слабо представляю", – добавляет востоковед.

"При этом Ташкенту выгодно обыгрывать тему перевода американских войск в Узбекистан. Для них это дополнительная карта в разговоре с Россией. По сути их позиция будет выглядеть так: "У нас есть предложение от американцев, над которым мы должны подумать. Мы пониманием ваше недовольство, но обратите внимание, какую роль мы играем в вопросах афганского урегулирования". И России каким-то образом придется на это реагировать", – резюмировал Малашенко.


Алексей Нечаев

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