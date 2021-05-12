"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель

Spiegel сообщил о нехватке средств на военные мегапроекты в Германии

Реализация многих военных мегапроектов в Германии - в том числе разработка истребителей и танков - поставлена под вопрос. Причина кроется в неутвержденном финансировании. Эксперты отмечают, что проблема недофинансирования армии в ФРГ далеко не новая. По их мнению, сильная армия, к созданию которой стремится Берлин, Германии не нужна.

В Германии из-за неутвержденного финансирования неопределенной остается судьба ряда крупных военных проектов, пишет онлайн-журнал Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ минобороны ФРГ. По данным издания, стоимость этих проектов оценивается в несколько миллиардов евро.

В частности, нерешенным остается вопрос о следующих этапах разработки крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений - истребителя FCAS. Его общая стоимость составляет около €100 млрд.

Кроме того, под вопросом оказался танк, который совместно создают Германия и Франция. Не обеспечено и финансирование проекта подводной лодки, в котором участвует Норвегия, отмечает Spiegel.

Помимо этого, неизвестно, какая судьба ждет запланированную ранее закупку нового патрульного самолета Boeing Р-8А, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров. Патрульный самолет помогает контролировать большие участки моря и обнаруживать подлодки. К тому же он может быть использован для борьбы с пиратством, уточнили журналисты. Бундесвер ранее решил не модернизировать старые патрульные самолеты из-за технических и финансовых рисков.

Не обеспечено и финансирование проекта Pegasus для люфтваффе - германских военно-воздушных сил.

Вместе с тем в Германии планируют закупить три самолета Bombardier Global 6000, оснащенных высокотехнологичными датчиками. Они могут перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики противовоздушной обороны. Поначалу планировалось задействовать в этих целях беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Euro Hawk, но в 2013 году министр обороны Томас де Мезьер вывел страну из этого проблемного проекта.

Как следует из документа, на который ссылается Spiegel, проблемы ВС Германии связаны с резким сокращением бюджетных средств после 2022 года.

Все перечисленные проекты должны быть представлены в бюджетном комитете бундестага ФРГ для принятия решения до конца июня. В этому случае финансирование могут согласовать до выборов 26 сентября, по итогам которых в Германии будет создано новое правительство.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов в комментарии «Газете.Ru» назвал публикацию Spiegel лоббистской работой министерства обороны, направленной на то, чтобы найти поддержку у электората и надавить на нынешнее и будущее правительство. Он обратил внимание, что жалобы военного ведомства на нехватку финансирования появляются уже на протяжении нескольких лет: и при нынешнем президенте, и при предыдущем.

«Ничего нового здесь нет, есть постоянное давление на правительство бундестага относительно увеличения финансирования. При этом четкого разъяснения со стороны министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, зачем это необходимо и против кого собираются использовать эти мегапроекты, нет», - сказал он.

Эксперт выразил мнение, что

германское оборонное ведомство должно более четко формулировать национальные цели, так как объяснения, что Россия ведет себе агрессивно и представляет угрозу, недостаточно.

«Мне кажется, что для журналистики это вполне подходит, но для людей, которые отвечают за безопасность страны и сохранение паритетов, этого явно недостаточно. Поэтому пока никто не может объяснить, зачем нужен оборонный бюджет, который скоро сравняется размерами с российским», - подчеркнул Белов.

Он допустил, что некие технические проблемы могут присутствовать в оборонной сфере Германии, но они не требуют существенного увеличения оборонных расходов. Эксперт отметил, что есть целый список других мегапроектов, которые необходимы Германии.

Научный директор Российско-германского форума Александр Рар также обратил внимание, что недофинансирование в вооруженной сфере Германии - это вечная проблема. По его словам, страна стремится к тому, чтобы ее армия была самой современной.

В связи с этим министр обороны требует все больше финансирования для важных стратегических проектов, но министр финансов «все это тормозит» и деньги в большей степени направляет в социальную сферу.

«Я вижу здесь проблему не только Германии, но и всей Европы, которая мечтает создать общеевропейскую армию и таким образом произвести разделение функций: кто-то будет строить самолеты, кто-то - авианосцы, кто-то - вертолеты… Это должно облегчить траты из бюджета отдельных стран Евросоюза. Но на практике это все так не функционирует, это очень сложно», - сказал эксперт «Газете.Ru».

Европа на самом деле хочет и дальше полагаться на американскую военную мощь, чтобы самой не тратить лишние деньги на вооружение, «которое ей особенно не нужно». «Германия и Европа в целом, в отличие от Америки, не собирается ни с кем воевать. Миротворческие функции - да, но не военные», - отметил Рар.

Он напомнил, что впереди - выход из Афганистана, под вопросом находится большое число немецких военных операций за пределами Европы, например, в Африке, на границе с Сирией.

По словам специалиста, Германия могла бы сэкономить на этом, но она не хочет отступать и быть среди стран, которые не участвуют в ответственных военных миротворческих акциях.

Как утверждает Рар, нельзя говорить, что немецкая армия будет недофинансирована. Он выразил уверенность, что деньги будут находить, но делать это будет все труднее и труднее во времена пандемии, когда средства нужны совершенно на другие нужды.

Лидия Мисник