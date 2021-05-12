Минобороны завершает обустройство миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы начали обживаться еще в трех населенных пунктах Нагорного Карабаха - Шуше, Карыкахе и Джераберт. Для "голубых касок" военные строители возвели там еще несколько блочно-модульных городков. Их общее количество увеличилось в зоне ответственности миротворцев до трех десятков. Построены и сданы эти объекты были в рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца.

"Теперь военнослужащие российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха имеют все необходимые условия для комфортного проживания, что, несомненно, является важным элементом для выполнения специальных задач", - прокомментировал это событие руководитель штаба строительства генерал-майор Юрий Хорт.

Хотя городки типовые, размещаются в них "голубые каски" по-разному. Где-то живут и несут службу 15 солдат и офицеров. Где-то - 30, 40, 60 и даже 250 военнослужащих. Все зависит от объема задач, решаемых конкретным мини-гарнизоном миротворцев.

А таких в Нагорном Карабахе немало. Они раскиданы по всему региону. Степанакерт, Гетаван, Каракенд, Хачмач, Мартуни и Аскеран… Теперь вот Шуша, Карыках и Джераберт. Список можно продолжить. Возведением блочно-модульных городков занимались около 600 специалистов. На стройплощадки они вывели 45 единиц техники. Кроме того, армейские тыловики озаботились благоустройством и озеленением прилегающих к мини-гарнизонам территорий.

В Минобороны России уверяют, что живут там миротворцы в относительных комфортных условиях. В военных городках есть не только где поесть, поспать и помыться, но также предусмотрены места для занятия спортом и полноценного отдыха "голубых касок".

Опыт подобного строительства специалисты, задействованные в обустройстве наших миротворцев в Нагорном Карабахе, имели. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, военное ведомство уже несколько лет возводит подобные типовые объекты в отдаленных регионах и в труднодоступной местности на территории России. В частности, в районах Крайнего Севера. Поэтому изобретать что-то на ходу не пришлось.

Построены и сданы эти военные городки были в рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца

Речь идет не о каких-то временных полевых лагерях. А о полноценных объектах, оснащенных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. Типовые домики для миротворцев изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий.

Они соответствуют всем установленным нормам и требованиям. Там есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение.

Места проживания миротворцев оснащены комплектом мебели. В него входят кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы и стулья, душевая кабина. Имеется даже бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

На территории каждого городка возвели спортзал с искусственным покрытием. Установили баню, медицинский пункт, кухню. Оборудовали комнаты для просушки и чистки обмундирования, помещение для досуга, канцелярию, кладовую для имущества, столовую, а также продуктовый склад и санитарные модули.

В каждом военном городке имеется свой пункт управления и домик командного состава миротворцев.

Юрий Гаврилов