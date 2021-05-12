Войти
Российская газета

Минобороны завершает обустройство миротворцев в Карабахе

510
0
0
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе
Концерт на блокпосту российских миротворцев в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Российские миротворцы начали обживаться еще в трех населенных пунктах Нагорного Карабаха - Шуше, Карыкахе и Джераберт. Для "голубых касок" военные строители возвели там еще несколько блочно-модульных городков. Их общее количество увеличилось в зоне ответственности миротворцев до трех десятков. Построены и сданы эти объекты были в рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца.

"Теперь военнослужащие российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха имеют все необходимые условия для комфортного проживания, что, несомненно, является важным элементом для выполнения специальных задач", - прокомментировал это событие руководитель штаба строительства генерал-майор Юрий Хорт.

Хотя городки типовые, размещаются в них "голубые каски" по-разному. Где-то живут и несут службу 15 солдат и офицеров. Где-то - 30, 40, 60 и даже 250 военнослужащих. Все зависит от объема задач, решаемых конкретным мини-гарнизоном миротворцев.

А таких в Нагорном Карабахе немало. Они раскиданы по всему региону. Степанакерт, Гетаван, Каракенд, Хачмач, Мартуни и Аскеран… Теперь вот Шуша, Карыках и Джераберт. Список можно продолжить. Возведением блочно-модульных городков занимались около 600 специалистов. На стройплощадки они вывели 45 единиц техники. Кроме того, армейские тыловики озаботились благоустройством и озеленением прилегающих к мини-гарнизонам территорий.

В Минобороны России уверяют, что живут там миротворцы в относительных комфортных условиях. В военных городках есть не только где поесть, поспать и помыться, но также предусмотрены места для занятия спортом и полноценного отдыха "голубых касок".

Опыт подобного строительства специалисты, задействованные в обустройстве наших миротворцев в Нагорном Карабахе, имели. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, военное ведомство уже несколько лет возводит подобные типовые объекты в отдаленных регионах и в труднодоступной местности на территории России. В частности, в районах Крайнего Севера. Поэтому изобретать что-то на ходу не пришлось.

Построены и сданы эти военные городки были в рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца

Речь идет не о каких-то временных полевых лагерях. А о полноценных объектах, оснащенных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. Типовые домики для миротворцев изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий.

Они соответствуют всем установленным нормам и требованиям. Там есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение.

Места проживания миротворцев оснащены комплектом мебели. В него входят кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы и стулья, душевая кабина. Имеется даже бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

На территории каждого городка возвели спортзал с искусственным покрытием. Установили баню, медицинский пункт, кухню. Оборудовали комнаты для просушки и чистки обмундирования, помещение для досуга, канцелярию, кладовую для имущества, столовую, а также продуктовый склад и санитарные модули.

В каждом военном городке имеется свой пункт управления и домик командного состава миротворцев.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Медицина
Похожие новости
15.12.2020
Провокаций в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано
22.05.2019
Нет даже тушенки: чем кормят в российской армии
10.04.2018
Каждый флот в России получит современные суда тылового обеспечения
05.10.2017
Минобороны РФ полностью выполнило план северного завоза на 2017 год
26.01.2017
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
19.11.2012
Контроль финансов и оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 11:06
  • 1
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 09:55
  • 1
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 09:20
  • 2
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 08:41
  • 117
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 12.05 05:28
  • 20
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 12.05 04:46
  • 2
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 12.05 02:23
  • 2
Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году
  • 12.05 01:53
  • 16
Гарант ядерной безопасности России
  • 11.05 20:53
  • 4
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
  • 11.05 19:26
  • 5
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 11.05 16:26
  • 6
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 11.05 15:24
  • 3
«Посланник» из будущего
  • 11.05 13:28
  • 62
В США рассказали о «культовых» российских танках