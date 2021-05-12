Voyager-1 обнаружил гул межзвездного пространства

Voyager-1 обнаружил плазменные волны — гул межзвездного газа. Космический зонд NASA сейчас находится в 22,5 млрд км от Земли, передает телеканал «Известия». Новые данные помогут оценить плотность плазмы между звездами. Ученые анализируют воздействие солнечного ветра на пространство. Зонд Voyager-1 передает информацию из космоса 44 года. Около 9 лет назад аппарат пересек гелиопаузу — внешнюю границу распространения вещества Солнечной системы. Ожидается, что данные перестанут поступать примерно в 2025 году.

Voyager-1 обнаружил плазменные волны — гул межзвездного газа. Космический зонд NASA сейчас находится в 22,5 млрд км от Земли, передает телеканал «Известия». Новые данные помогут оценить плотность плазмы между звездами. Ученые анализируют воздействие солнечного ветра на пространство. Зонд Voyager-1 передает информацию из космоса 44 года. Около 9 лет назад аппарат пересек гелиопаузу — внешнюю границу распространения вещества Солнечной системы. Ожидается, что данные перестанут поступать примерно в 2025 году.