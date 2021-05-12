Не прощай оружие: в РФ призвали повысить возраст владельцев огнестрела до 21 года

Сенаторы указали на необходимость совершенствовать систему выдачи справок и проверок в психоневрологических диспансерах

В России необходимо повысить до 21 года возраст, допустимый для приобретения любого оружия. Сейчас некоторые его типы, например, охотничье ружье можно купить в 18 лет. Об этом «Известиям» рассказали парламентарии, комментируя трагедию, произошедшую 11 мая в Казани. Специалисты также считают, что в России следует усовершенствовать систему выдачи справок и проверок в психоневрологических диспансерах, так как сейчас граждане могут приобрести необходимые документы для приобретения оружия в интернете или даже на улице.

Возрастной ценз

В казанской гимназии №175 11 мая произошла стрельба, во время которой погибли девять человек. Еще более 20, по большей части, ученики были доставлены в местные больницы. Напавший на школу — 19-летний Ильназ Галявиев — был задержан. В Росгвардии подтвердили, что устроивший стрельбу владел оружием на законных основаниях — в апреле он получил разрешение на хранение охотничьего гладкоствольного ружья Hatsan escort PS. К слову, именно этим оружием пользовался в 2018 году керченский стрелок Владислав Росляков, убивший 21 человека.

В 2017 году Ильназ Галявиев окончил 9 классов гимназии №175. По последним данным, он действовал в одиночку. Хотя ранее в СМИ появилась информация о двух преступниках, один из которых был ликвидирован. Эти данные, однако, в пресс-службе президента Татарстана назвали недостоверными. 12 мая в республике объявлен днем траура.

Ситуация у школы в Казани, в которой произошла стрельба Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В связи с трагедией Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

— Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По мнению первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, в России необходимо повысить возраст для владения оружием до 21 года.

— Я думаю, что поручения президента, которые сейчас будут выполнять, в том числе сенаторы и депутаты, будут касаться этого вопроса. Реестр владельцев оружия должен постоянно обновляться и контролироваться. При покупке необходимо также более строго относиться к справкам о состоянии здоровья, — заявил он «Известиям».

С этим согласился и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, который считает, что в стране в гражданском обороте находится слишком много оружия. Сейчас, согласно ФЗ №150, право на приобретение, например, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.

Покупатель рассматривает образцы оружия в оружейном магазине Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Я полностью поддерживаю увеличение до 21 года возраста, при котором можно приобретать любое оружие. Это самый оптимальный возраст. В ЛДПР уже предлагали ужесточить требования к выдаче оружия, усилить проверки — психологические, психиатрические. Чтобы это было не для галочки, а реальная проверка, за которую бы отвечал врач. И если бы произошла ситуация как в Казани, тогда вопросы были бы к врачу — почему он пропустил «особенности личности» или психиатрические заболевания, — сказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

Поручения президента по обороту оружия будут обсуждать в Совфеде параллельно с заседаниями в Госдуме — также в кратчайшие сроки, уточнил он.

Сначала доверие — потом контроль

Военный эксперт Виктор Мураховский, однако, считает, что, в первую очередь, надо добиться выполнения действующего законодательства, а ужесточение правил оборота оружия результата не даст. По его словам, сейчас все и так разумно прописано в законодательстве.

— Если мы хотим решать проблему, то вопрос не в законе, а в выполнении его требований. Разве для кого-то секрет, что можно купить справку в переходе или через интернет. Или для кого-то секрет, что никаких серьезных обследований в психоневрологических диспансерах не проводится, когда человек приходит туда получить справку. Поэтому вопрос не в законе и не в оружии как таковом, — отметил он в беседе с «Известиями». — Когда говорят о повышении возраста, то надо понимать, что в 18 лет россияне приходят в армию, где они получают в руки смертоносные образцы вооружения. К сожалению, доверия к отечественной системе, которая контролирует оборот гражданского оружия, сейчас нет.

Владимир Путин 11 мая также заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова по следам трагедии в Казани, переговорил по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Президент поручил кабмину обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родственникам погибших.

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool Источник изображения: iz.ru

При этом в Казань был направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, в столицу Татарстана оперативно прилетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, дадут по 400 тыс., а тем, у кого легкие травмы — по 200 тыс., сообщили власти Татарстана. Кроме того, руководство республики намерено проинспектировать все учебные заведения на предмет безопасности. Также будет проведена комплексная проверка всех владельцев оружия на территории региона.

Дмитрий Лару