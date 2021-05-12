Черное море не Елисейские поля

Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-30 для сопровождения над Черным морем трех военных самолетов Франции, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», - сообщил флот.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили российские военные.

Черноморский флот сообщил, что французские самолеты, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены 11 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.