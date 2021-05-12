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РИА Новости

Россия перехватила у границы четвертый за сутки иностранный самолет

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Юрий Стрелец

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо над Баренцевым морем для перехвата патрульного самолета Orion ВВС Норвегии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что российские средства слежения обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к российской границе. Для ее опознавания в воздух подняли истребитель МиГ-31.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", – сказали в пресс-службе.

После разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на базу. Нарушения российской границы не допущено.

Днем во вторник истребитель Су-30 был поднят в небо для перехвата истребителей Dassault Mirage 2000 и самолета-заправщика ВВС Франции.

Ранее военный эксперт в эфире радио Sputnik оценил действия российских летчиков по сопровождению иностранных боевых машин.

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Страны
Норвегия
Россия
Франция
Продукция
Mirage-2000
МиГ-31
Су-30
Компании
Dassault
Проекты
СФ
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