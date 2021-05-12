Россия перехватила у границы четвертый за сутки иностранный самолет

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо над Баренцевым морем для перехвата патрульного самолета Orion ВВС Норвегии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Отмечается, что российские средства слежения обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к российской границе. Для ее опознавания в воздух подняли истребитель МиГ-31.
После разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на базу. Нарушения российской границы не допущено.
Днем во вторник истребитель Су-30 был поднят в небо для перехвата истребителей Dassault Mirage 2000 и самолета-заправщика ВВС Франции.
Ранее военный эксперт в эфире радио Sputnik оценил действия российских летчиков по сопровождению иностранных боевых машин.