Россия перехватила у границы четвертый за сутки иностранный самолет

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо над Баренцевым морем для перехвата патрульного самолета Orion ВВС Норвегии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что российские средства слежения обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к российской границе. Для ее опознавания в воздух подняли истребитель МиГ-31.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", – сказали в пресс-службе.

После разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на базу. Нарушения российской границы не допущено.

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