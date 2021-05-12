"Ростех" объяснил "убийственный" внешний вид истребителя Су-57

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями этой новейшей машины, заявили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

Так в госкорпорации прокомментировали реакцию зарубежных пользователей Twitter на прошедший в Москве 9 мая парад. Американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57, отметив, что самолёт выглядит "убийственно". Восторг Саттона разделили и его подписчики.

"Впечатляющий вид Су-57 - это не просто дизайн, а следствие уникальной архитектуры истребителя. Планер самолета выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие маневренные характеристики. Также истребитель Сухого создан с широким применением технологий малой заметности – планер имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолету хищные черты", - говорится в релизе.

В корпорации отметили, что создатели Су-57 испытывают чувство гордости за его внешний вид, но еще больше они гордятся техническими возможностями этого самолета.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").