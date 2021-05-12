"Швабе" наращивает объёмы производства бескислородных стекол

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Научно-производственное объединение "Государственный оптический институт имени Вавилова" (НПО ГОИ) развивает выпуск инфракрасных оптических стекол специального состава, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Продукция изготавливается для нужд российской промышленности, в том числе связанных с созданием тепловизоров медицинского и технического назначения, а также систем биологического и экологического мониторинга", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

В сообщении приводятся слова генерального директора НПО ГОИ Константина Дукельского, который отметил, что спрос на бескислородное стекло в России растёт. Ежегодная потребность страны в этом материале оценивается примерно в 100 кг, полагает Дукельский.

Он говорит, что производители, специализирующиеся на выпуске тепловизионной техники, ранее преимущественно закупали зарубежное стекло. С 2019 года мощности ориентированы на полное покрытие потребности российского рынка в бескислородном стекле и импортозамещении. Объёмы производства планомерно растут, направление развивается. До конца 2021 года мы реализуем ряд новых поставок", - сказал Дукельский.

По информации пресс-службы, в сравнении с оксидным стеклом бескислородное - синтезируют без доступа кислорода. Такой продукт отличается высокой прозрачностью в инфракрасной области спектра и применяется в тепловизионных приборах. В настоящее время институт ведёт лабораторное производство и выпуск трёх видов такого стекла, работающих в диапазонах - 0,7-9,0 мкм, 1,5-17,0 мкм,1,0-15,5 мкм.

В сообщении отмечено, что бескислородное стекло производства НПО ГОИ выделяется большим диапазоном изменений оптических свойств, включая коэффициент дисперсии. "В этом его главное конкурентное преимущество перед аналогами бельгийских, немецких, американских и других производителей", - сказано в пресс-релизе.