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Интерфакс-АВН

Российский истребитель сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии

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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные поднимали в воздух истребитель МиГ-31 на "перехват" над Баренцевым морем патрульного самолета ВВС Норвегии, сообщили в пресс-службе Северного флота во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в пресс-службе.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства" - заявили российские военные.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в пресс-службе.

19 апреля российские военные сообщали о вылете перехватчика МиГ-31 для сопровождения самолетов ВВС США и Норвегии над акваторией Баренцева моря.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

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Норвегия
Россия
США
Продукция
МиГ-31
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