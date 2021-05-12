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WarSpot

Бельгийцы разработали замену легендарному пулемёту Minimi

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Источник изображения: warspot.ru

Бельгийская компания FN Herstal создала пулемёт, который должен затмить их предыдущую легенду Minimi. Новый лёгкий пулемёт получил название FN EVOLYS и ряд уникальных особенностей, с помощью которых бельгийцы намерены «написать новую главу в истории пулемётов».

По словам разработчиков, FN EVOLYS — радикально новое сверхлёгкое оружие, которое сочетает возможности стрельбы из пулемёта с ленточным питанием с эргономикой и балансом, аналогичными автоматической винтовке. Модель выпускается в двух калибрах — 5,56×45 мм и 7,62×51 мм. В первом варианте масса оружия составляет 5,5 кг, длина ствола — 355 мм, общая длина — 850-950 мм (в зависимости от положения телескопического приклада). Модель большего калибра имеет массу 6,2 кг, длину ствола 406 мм и общую длину от 925 до 1025 мм. Для сравнения, масса базовой версии FN Minimi — 6,85 кг в калибре 5,56 мм.

Презентация пулемёта FN EVOLYS

Конструкция пулемёта выполнена на принципе отвода пороховых газов из канала ствола, с открытым затвором и газовым поршнем короткого хода. Пулемёт оснащён переключателем огня с автоматического на одиночный, патентованным механизмом боковой подачи, а также длинной планкой Пикаттини для установки различных типов прицелов.

FN EVOLYS в калибре 5,56×45 мм

Источник изображения: fnherstal.com

В FN Herstal указывают, что обращение с пулемётом возможно одной рукой, кроме того, оно полностью адаптировано для левшей. Приклад регулируется по длине и высоте и оснащён гидравлическим демпфером. Для обоих вариантов указана практическая скорострельность 750 выстрелов в минуту, эффективная дальность огня — 800 м для калибра 5,56 мм и 1000 м для 7,62 мм.

FN EVOLYS в калибре 7,62×51 мм

Источник изображения: fnherstal.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Компании
FN Herstal
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