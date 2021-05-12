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ЦАМТО

Elbit Systems поставила боевые системы для патрульных катеров Береговой охраны Греции

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Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 11 мая. Elbit Systems Ltd. объявила об успешном завершении приемочных испытаний новых патрульных катеров Береговой охраны Греции.

Компания сообщила о подписании с итальянской Cantiere Navale Vittoria SpA контракта на поставку комплектов боевых систем и их интеграцию на борт новых патрульных катеров Береговой охраны Греции в марте 2019 года. Поставку требовалось выполнить в течение двух лет. Соглашение включает пятилетнюю гарантию.

Приемочные испытания проводились в акватории Эгейского моря и включали проверку интеграции боевых систем и подсистем на борт катеров, а также испытания с боевой стрельбой бортовых дистанционно управляемых модулей вооружения.

Комплект систем, поставленных и интегрированных Elbit Systems, включает электронно-оптическую полезную нагрузку SPECTRO XR, РЛС, навигационные системы, систему автоматической идентификации военных кораблей (W-AIS), дистанционно управляемые модули вооружения, а также полную интеграцию с программным обеспечением системы командования и боевого управления. Комплект боевых систем разработан для поддержки в перспективе интеграции воздушных и надводных беспилотных систем по принципу "plug and play", что позволит расширить зону действия патрульных катеров далеко за пределы прямой видимости.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2019 года Министерство торгового флота и островной политики Греции от имени Береговой охраны страны подписало с итальянской судостроительной компанией Cantiere Navale Vittoria контракт на поставку трех патрульных катеров. Подрядчик был выбран по результатам международного тендера. Стоимость соглашения составила 42 млн. евро (48 млн. долл.).

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Страны
Греция
Италия
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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