Elbit Systems поставила боевые системы для патрульных катеров Береговой охраны Греции

ЦАМТО, 11 мая. Elbit Systems Ltd. объявила об успешном завершении приемочных испытаний новых патрульных катеров Береговой охраны Греции.

Компания сообщила о подписании с итальянской Cantiere Navale Vittoria SpA контракта на поставку комплектов боевых систем и их интеграцию на борт новых патрульных катеров Береговой охраны Греции в марте 2019 года. Поставку требовалось выполнить в течение двух лет. Соглашение включает пятилетнюю гарантию.

Приемочные испытания проводились в акватории Эгейского моря и включали проверку интеграции боевых систем и подсистем на борт катеров, а также испытания с боевой стрельбой бортовых дистанционно управляемых модулей вооружения.

Комплект систем, поставленных и интегрированных Elbit Systems, включает электронно-оптическую полезную нагрузку SPECTRO XR, РЛС, навигационные системы, систему автоматической идентификации военных кораблей (W-AIS), дистанционно управляемые модули вооружения, а также полную интеграцию с программным обеспечением системы командования и боевого управления. Комплект боевых систем разработан для поддержки в перспективе интеграции воздушных и надводных беспилотных систем по принципу "plug and play", что позволит расширить зону действия патрульных катеров далеко за пределы прямой видимости.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2019 года Министерство торгового флота и островной политики Греции от имени Береговой охраны страны подписало с итальянской судостроительной компанией Cantiere Navale Vittoria контракт на поставку трех патрульных катеров. Подрядчик был выбран по результатам международного тендера. Стоимость соглашения составила 42 млн. евро (48 млн. долл.).