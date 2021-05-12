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Известия.ru

Российский МиГ-31 «перехватил» патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российский истребитель МиГ-31 «перехватил» самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Также в пресс-службе указали на то, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, добавив, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено.

Ранее в этот день сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и заправщик C-135 ВВС Франции. Накануне истребители Су-27 также поднимались в воздух для сопровождения самолетов французских ВВС «Мираж-2000» над Черным морем.

6 мая российский самолет МиГ-31 поднимался в воздух, чтобы не допустить нарушения границы американским самолетом-разведчиком RC-135 над Чукотским морем.

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