Российский Су-30 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции

Истребитель Су-30 перехватил над нейтральными водами Черного моря три самолета военно-воздушных сил Франции. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа. Там рассказали, что приближающиеся к Государственной границе РФ воздушные цели были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства.

Для опознавания целей и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Российские летчики идентифицировали цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции. Самолеты были сопровождены над акваторией Черного моря.

Полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы допущено не было.

Александр Степанов