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Российская газета

Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"

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В Госдуме России
В Госдуме России
Источник изображения: www

В связи с трагедией в Казани в России необходимо создать систему, которая будет реагировать на фразы-триггеры, свидетельствующие о преступных намерениях. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он привел в пример, как это работает в коммерческом секторе в интернете.

"Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения", - написал Горелкин в своем telegram-канале. Он отметил, что необходимо создать такую же схему, но которая будет отслеживать преступные намерения, чтобы правоохранители и спецслужбы могли работать с уже отфильтрованной из Cети информацией.

Депутат подчеркнул, что перед стрельбой в казанской школе террорист разместил пост о своих намерениях в Telegram. "Так делали большинство из масс-шутеров последних лет - предупреждали о своих намерениях в Сети", - указывает он.


Айсель Герейханова

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1 комментарий
№1
12.05.2021 09:55
Вот и получили звериный оскал капитализма, молодые люди видят как живут их отцы и матери, работая на двух или трё работах, получая жалкие зарплаты, какие зарплаты у врачей и учителей и какой гигантский разрыв в доходах  определённой кучки людей, высших чиновников и олигархов, которые уже бесятся от богатства. Пока в стране не будет создано социально-справедливое государство Мы будем получать такие явления. Хотя даже в богатой Норвегии имело место такой трагедии, что только подтверждает о бездарности капиталистической системы. Не в коем случае не оправдываю этого стрелка, вот и возникает вопрос о возврате  смертной казни, хотя в такой гнилой и продажной структуре власти возможны фальсификации уголовных дел и таких дел много. Что сказать созданный финансово-олигархический капитализм - тупиковая ветвь развития России и грустно. что этого не понимают высокие сидельцы.
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