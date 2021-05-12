Доработанный в Сирии Т-34-85 принял участие в параде на базе Хмеймим

В параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошедшем на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, приняли участие 84 единицы наземной боевой техники. Среди них был Т-34-85.

Этому среднему танку досталось почетное право возглавить механизированную колонну. Ранее бронемашина находилась на вооружении сирийских войск и прошла некоторую доработку. Так, на командирской башенке появилась турель с установленным крупнокалиберным пулеметом ДШК, применявшимся против воздушных и наземных целей.

За бронированным ветераном проехали самые современные образцы российской военной техники. В том числе основные боевые танки Т-90А и Т-72Б3, которые в составе правительственных войск прекрасно показали себя в ходе боевых действий.

Они обладают высокой огневой мощью, могут применять управляемое ракетное вооружение. Их многослойная броня и динамическая защита способны противостоять различным средствам поражения, в том числе американским ПТУР TOW-2.

Колесные машины были представлены участником многочисленных военных конфликтов БТР-80 и более современным БТР-82А.

Также продемонстрированы бронированные автомобили "Тигр - М", "Выстрел", "Тайфун-К".

По бетонной полосе проехали тягачи КАМАЗ- 63501АТ "Медведь" со 152-мм гаубицами 2А65 "Мста-Б", оперативно-тактические ракеты "Искандеры-М" и их транспортно-заряжающие машины, комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

В воздушной части торжественного мероприятия были задействованы вертолеты Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, сирийские Gazelle, боевые самолеты Су-34, Су-35С, Су-24М и МиГ-29.

Алексей Брусилов