Путин поручил проработать положение об оружии после стрельбы в Казани

Президент России Владимир Путин после инцидента со стрельбой в гимназии Казани распорядился о создании нового положения, регламентирующего разрешенные к гражданскому обороту виды оружия. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской, психологической помощью пострадавших раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших. Отдельное поручение было дано Золотову (глава Росгвардии.— Ред.), с тем чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте», — заявил представитель Кремля.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация в Татарстане после стрельбы в школе находится под контролем.

Она также указала, что по поручению президента России Владимира Путина в Казань направлен борт МЧС России с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, медиками, сотрудниками судебно-медицинской экспертизы и психологами.

Трагедия произошла в гимназии Казани на улице Джаудата Файзи утром 11 мая. В учебное заведение проник 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу. Его задержали сотрудники ФСБ. Следствие собирается назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу.

Как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, в результате стрельбы погибли семь учащихся и педагог. 16 человек были ранены.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.