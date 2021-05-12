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Газета.ru

"Ни пользы, ни вреда": что потеряет Россия от выхода из ДОН

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Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо").
Источник изображения: Максим Блинов/РИА "Новости"

Госдума может денонсировать Договор по открытому небу на следующей неделе

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Ранее это соглашение покинули США. Российские генералы рассказали «Газете.Ru» о возможных последствиях выхода Москвы из ДОН.

«22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении.

Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации»,

- говорится в пояснительной записке к законопроекту о выходе России из ДОН, внесенному президентом России Владимиром Путиным.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о готовности нижней палаты парламента принять президентский законопроект о денонсации Договора об открытом небе уже на следующей неделе. По его словам, «ситуация вокруг ДОН такова, что сомневаться не приходится в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации».

Договор по открытому небу (ДОН) - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Документ подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов ОБСЕ. Договор преследовал цель содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В соответствии с Договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты проводятся на уведомительной основе.

«Если США вышли из Договора по открытому небу, а остальные участники ДОН будут продолжать полеты над территорией Российской Федерации, то для нас складывается весьма невыгодная ситуация. Государства-участники НАТО в этом случае будут обмениваться между собой полученной разведывательной информацией (в том числе и представлять ее Вашингтону). Мы же не будем получать фактически ничего», - рассказал «Газете.Ru» экс-зампредседателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ, экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По словам собеседника «Газеты.Ru»,

для России интерес представляли полеты именно над территорией Соединенных Штатов с целью контроля состояния стратегических ядерных сил ВС США. Европейский континент в плане получения информации разведывательного характера был не столь важен, за исключением складов с ядерными боеприпасами.

«Поэтому выход США из Договора по открытому небу влечет автоматический выход из этого соглашения и Российской Федерации», - заключил Айтеч Бижев.

«Большая часть обоснований для выхода России из ДОН до широкой общественности, я считаю, не доводится. И для этого, надо полагать, есть соответствующие причины. Если бы нам этот договор был интересен и выгоден, то, наверное, мы бы из него не выходили.

Или же другое - у нас есть такие объекты, которые мы ни при каких обстоятельствах не должны показывать. Хотя с современными средствами разведки и без режима открытого неба можно получить практически любую информацию. Прекращение действия договора, на мой взгляд, ни особой пользы, ни непоправимого вреда не принесет ни той, ни другой стороне», - пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск ПВО, заслуженный военный летчик, генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

По его словам, «наш окончательный выход из ДОН - это в основном политически мотивированный шаг, причем шаг исключительно ответного характера».

Разрыв договоров

В 2001 году США объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. В России этот документ считали «краеугольным камнем стратегической стабильности и безопасности» и настаивали на его сохранении. По мнению Вашингтона, договор «не отвечал реалиям сегодняшнего дня».

В августе 2019 года США официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом. В России считали, что это приведет к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Теперь настал черед Договора по открытому небу от 1992 года.


Михаил Ходаренок

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