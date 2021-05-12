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Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 11 мая. Под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 11 мая прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, глава военного ведомства рассказал об участии Министерства обороны в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества были организованы в 377 городах страны, в 28 из них состоялись военные парады, главный из которых традиционно прошел на Красной площади. Министр поблагодарить всех участников этих масштабных мероприятий.

Сергей Шойгу напомнил, что в настоящее время продолжается военно-патриотическая акция "Мы – армия страны. Мы – армия народа". 25-го апреля с Киевского вокзала отправился тематический поезд с экспозициями, посвященными истории Великой Отечественной войны, развитию Вооруженных Сил и работе военных медиков. Завтра состав прибудет в Ростов-на-Дону – город воинской славы, в котором в ноябре 1941 года Вермахт потерпел первое крупное поражение.

К 27 июня акция охватит более 50 российских городов. Для их жителей и гостей подготовлены познавательные выставки, лекции о героическом прошлом и настоящем нашей страны. В специально оборудованных терминалах можно получить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны. Помимо этого, предусмотрена концертная программа в исполнении прославленных военных музыкальных коллективов.

Глава военного ведомства отметил, что все мероприятия Министерства обороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, а поставки вакцины в войска организованы ритмично и планомерно.

"Начали мы, – сказал Сергей Шойгу, – с вакцинации групп риска и боевых подразделений. К сегодняшнему дню Министерство обороны получило 850 тысяч доз препарата "Спутник V", привито более восьмисот тысяч человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооруженных Силах продолжается".

Сергей Шойгу поручил и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации.

В ходе совещания министр обороны РФ также рассказал об итогах конкурсных мероприятий с участием курсантов и воспитанников образовательных организаций стран СНГ.

В очном формате проведена шестая Международная олимпиада курсантов по математике, иностранному языку, военной истории и информатике. Дистанционно прошла вторая Международная олимпиада среди учащихся довузовских образовательных учреждений по географии, математике и физике, а также литературный конкурс "Проба пера". Победителями во всех состязаниях стали российские команды.

Далее министр остановился на еще одном значимом мероприятии.

30 апреля в парке "Патриот" Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования была проведена Всероссийская научно-практическая конференция по реализации Послания президента России в части совершенствования военной подготовки студентов гражданских вузов. В ее работе приняли участие более одной тысячи человек, в том числе представители четырехсот четырех образовательных организаций в режиме онлайн. По итогам конференции единогласно принята Декларация о перспективах развития системы военного обучения в гражданских высших школах.

Как подчеркнул министр, военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных государственных вузов, которые будут к этому готовы.

Приступив к тематической части совещания, Сергей Шойгу предложил рассмотреть состояние правопорядка и дисциплины в Вооруженных Силах.

Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы.

Благодаря принимаемым мерам по итогам прошлого года общее количество правонарушений снизилось на 7,4%, а их участников – на 6,3%.

На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.

Глава военного ведомства подчеркнул, что важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств.

В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать правонарушений в этой сфере.

В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика.

"Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих", – сказал министр.

Он привел следующие цифры. По результатам социологических исследований деятельность Вооруженных Сил поддерживает 77,4% населения. 79% граждан отмечает улучшение общего состояния войск, 83% – высокую боеспособность армии России и ее готовность защитить страну.

"Считаю, что это стало возможным, в том числе, благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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