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ЦАМТО

Milrem Robotics продвигает ДУМ THeMIS на рынок Австралии

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Milrem Robotics THeMIS
Эстонская самоходная безэкипажная гусеничная платформа Milrem Robotics THeMIS в экспозиции выставуи Eurosatory 2018 в трех исполнениях (сверху вниз): с боевым модулем Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом; с боевым модулем FN Herstal deFNder RWS с 12,7-мм пулеметом; в качестве носителя беспилотного разведывательного мультикоптера Threod Systems Tethered.
Источник изображения: Milrem Robotics

ЦАМТО, 11 мая. Эстонская компания Milrem Robotics объявила о подписании с австралийской XTEK Ltd. соглашения о дистрибьюции и техническом обслуживании, а также поставке первой наземной дистанционно управляемой машины THeMIS.

ДУМ THeMIS будет использоваться компанией XTEK Ltd. для испытаний, оценки и демонстрации. К настоящему времени, с учетом Австралии, машины THeMIS были приобретены 11-ю странами, семь из которых, включая Эстонию, Францию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, являются членами НАТО.

Вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании в конце прошлого года Milrem Robotics заключила с XTEK Ltd. соглашение о предоставлении ей эксклюзивных прав на продажу ДУМ THeMIS, боевой ДУМ Type-X и комплекта интеграции интеллектуальных функций в Австралии и Новой Зеландии.

По заявлению управляющего директора XTEK Ltd Филиппа Одуара, платформа THeMIS подходит для выполнения широкого спектра задач в составе ВС Австралии, особенно в Сухопутных войсках. Это также идеальная платформа для демонстрации программного обеспечения "система обнаружения-стрелок" AirWolf, которое обеспечит передачу данных целеуказания от БЛА на боевые ДУМ, подобные THeMIS.

В число имеющихся в распоряжении компании средств технического обслуживания входит бизнес-подразделение по логистике, базирующееся в Канберре, где группа технических специалистов и инструкторов с обширным опытом обслуживания роботов по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD) обеспечит обслуживание машин разработки Milrem Robotics.

Как сообщал ЦАМТО, эстонская компания, также в сотрудничестве с австралийской Electro Optic Systems (EOS), реализовала проект оснащения ДУМ THeMIS дистанционно управляемым модулем вооружения R400S Mk.2-HD. ДУМ с данной системой впервые была представлена на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби в конце февраля 2019 года.

ДУМВ версии R400S-Mk2-D-HD с двумя видами вооружения оснащается 30-мм пушкой M230LF "Бушмастер" и 7,62-мм пулеметом, а также прицельно-наблюдательным блоком.

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