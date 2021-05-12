Более 800 тысяч российских военнослужащих вакцинировались от коронавируса

Министерство обороны РФ получило 850 тысяч доз препарата "Спутник V", в армии уже вакцинировано более восьмисот тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства.

По его словам, поставки вакцины организованы ритмично и планомерно.

Шойгу напомнил, что в первую очередь вакцинировались группы риска и боевые подразделения. Министр подчеркнул, что план по вакцинации уже выполнен. Вместе с тем, в Вооруженных Силах активная работа в данном направлении продолжается.

Шойгу напомнил, что прививка позволяет не допускать осложнения эпидемической обстановки в войсках. Министр поручил продолжать проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации.

Александр Степанов