Су-30 перехватил над Черным морем три военных самолета Франции

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, входящем в пресс-службу Южного военного округа.

По данным пресс-службы, 11 мая российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

"Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сказали в ЮВО.

Там подчеркнули, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

В ЮВО добавили, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.