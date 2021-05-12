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РИА Новости

Су-30 перехватил над Черным морем три военных самолета Франции

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Истребитель СУ-30
Истребитель СУ-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, входящем в пресс-службу Южного военного округа.

По данным пресс-службы, 11 мая российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

"Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сказали в ЮВО.

Там подчеркнули, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

В ЮВО добавили, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
KC-135
Mirage-2000
Су-30
Компании
Dassault
Минoбороны РФ
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