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Российская газета

Видео: саудовский танк М60 подбили иранским клоном американской ракеты

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Источник изображения: rg.ru

Сухопутные войска Саудовской Аравии потеряли основной боевой танк М60 американского производства. Боевая машина была уничтожена в провинции Наджран сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Patton находился на позиции, оборудованной в горной местности, когда в правый борт массивной башни попала противотанковая управляемая ракета. Произошел мощный взрыв. Судя по всему, кумулятивная струя прошла насквозь, пробив обе бронированные стенки.

Внутри боевого отделения начался пожар. О судьбе экипажа пока нет точных данных, но самостоятельно выбраться из танка смогли только два человека.

В ходе нападения использовалась копия заокеанской ПТУР комплекса M47 Dragon. Производство этого оружия под названием Saeghe 2 налажено в Иране.

Местные инженеры провели эффективную модернизацию ПТРК разработки середины 70-х годов. В частности, создали тандемную боевую часть, обладающую повышенной эффективностью и способную бороться с тяжелой бронетехникой, оборудованной динамической защитой.

Также в серийное производство были запущены варианты с термобарической боеголовкой, созданной для поражения укреплений и живой силы противника.

Масса пусковой установки с ракетой составляет 14,5 кг. Длина - 115,4 см. Ее дальность применения - от 65 до 1000 м.

Данный инцидент в очередной раз продемонстрировал, что М60 устарели и могут быть легко выведены из строя. Только в последнее время сообщения об уничтожении таких танков приходили с севера Ирака, Синайского полуострова Египта.

За время вооруженного конфликта на юге Аравийского полуострова саудовские подразделения потеряли уже более полусотни данных боевых машин.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ирак
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
М-60
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