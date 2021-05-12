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ТАСС

Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики в ВС России

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

По словам главы Минобороны, в армии регулярно проводят мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих

МОСКВА. 11 мая. /ТАСС/. Ранее употреблявшие наркотики и психотропные вещества не должны служить в ВС РФ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник на селекторном совещании.

"Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств", - сказал Шойгу, добавив, что в Вооруженных силах РФ "регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих".

Министр отметил, что на сегодняшний день в подавляющем большинстве воинских коллективов Вооруженных сил РФ удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков

"В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих", - сказал Шойгу.

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Россия
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Шойгу Сергей
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