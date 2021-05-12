Шойгу сообщил, что военнослужащие реже стали самовольно оставлять части

Число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей, сократилось на 25 процентов.

Об этом 11 мая на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Минобороны для улучшения дисциплины уделяет самое пристальное внимание морально-психологическому климату в воинских коллективах, а также созданию необходимых условий для прохождения службы. "Благодаря принимаемым мерам по итогам прошлого года общее количество правонарушений снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%, - привел данные статистики глава российского военного ведомства. - На 15,5 процентов уменьшилось количество случаев проявления неуставных отношений".

Регулярно, по словам Сергея Шойгу, проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.

Министр подчеркнул, что важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств. В настоящее время, отметил он, в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать подобных правонарушений. "Однако полностью проблема не решена, и нам еще предстоит провести серьезную работу для ее устранения", - резюмировал военачальник.

В целом же в состоянии правопорядка и воинской дисциплины, по словам Сергея Шойгу, фиксируется определенная положительная динамика. Министр призвал продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих.

Глава военного ведомства также привел данные социологических исследований, согласно которым деятельность Вооруженных Сил поддерживает 77,4% населения, 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск, а 83% - высокую боеспособность Армии России и ее готовность защитить страну.

"Такие показатели стали возможными, в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины. Однако, как я уже говорил, проблемы есть, и их необходимо планомерно решать", - отметил министр обороны.

Иван Петров