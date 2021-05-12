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Известия.ru

Шойгу заявил о выполнении плана по вакцинации в Вооруженных силах России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Вооруженных силах России привито от COVID-19 более 800 тыс. человек. Таким образом, план по вакцинации выполнен. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К сегодняшнему дню Министерством обороны получено 850 тыс. доз препарата «Спутник V», привито более 800 тыс. человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооруженных силах продолжается», — заявил он в ходе совещания.

По словам Шойгу, вакцинация позволяет не допустить обострения эпидемической ситуации в войсках.

«Поручаю и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации», — сказал министр.

Все мероприятия Минобороны реализуются в строгом соответствии с мерами профилактики COVID-19, подчеркнул Шойгу. Он напомнил, что процесс вакцинации в армии был начат с боевых подразделений и групп риска.

«Поставки вакцины в войска организованы ритмично и планомерно», — заключил Шойгу.

В марте Шойгу рассказал, что призывная кампания и укомплектование войск в этом году были проведены качественно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что военные комиссариаты были укомплектованы всем необходимым медицинским оснащением, а в пунктах сбора, приема и отправки призывников строго соблюдался масочный режим и проводилась усиленная дезинфекция.

Он также потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, которые принимают участие в процедуре призыва. К этой работе, по его словам, необходимо допускать только прошедших вакцинацию и имеющих антитела к инфекции.


В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как указывали в Минздраве, активность вакцинации от коронавирусной инфекции в России высокая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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