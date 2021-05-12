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WarSpot

«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается

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Россия постепенно наращивает боевые возможности своей беспилотной авиации. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказал о работе над дроном «Альтиус-РУ».

«Первый прототип БЛА поднялся в воздух в 2016 году. По результатам испытания было принято решение о его доработке до уровня, необходимого Минобороны. Аппарат серьёзно модернизируется. Изменятся габариты дрона, его взлётная масса снизится с одновременным увеличением веса полезной нагрузки. «Альтиус» получит возможность выполнять ударные задачи и получать информацию через спутник», — рассказал Борисов.

Прототип беспилотника «Альтиус-РУ»

Источник изображения: rg.ru

Последний из прототипов беспилотника оснащён двумя турбовинтовыми двигателями и может находиться в воздухе до 48 часов. Дальность полёта достигает 10 000 км. На четырёх точках подвески аппарат может нести до тонны вооружения. Ранее также сообщалось о планах оснастить «Альтиус» искусственным интеллектом (для автономной работы) и возможности управления дроном с истребителя Су-57.

На ближайшие месяцы запланированы испытания беспилотника со всей номенклатурой вооружения: высокоточными ракетами и корректируемыми бомбами. Ожидается, что после принятия на вооружение беспилотник получат не только ВКС, но и ВМФ России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
AI
БПЛА
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2 комментария
№1
12.05.2021 03:02
Сколько же эпопея будет еще длится с этим БЛА?
0
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№2
12.05.2021 10:18
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Сколько же эпопея будет еще длится с этим БЛА?
До тех пор пока Кронштадт не сделают свой в этой весовой категории)
0
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