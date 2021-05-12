«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается

Россия постепенно наращивает боевые возможности своей беспилотной авиации. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказал о работе над дроном «Альтиус-РУ».

«Первый прототип БЛА поднялся в воздух в 2016 году. По результатам испытания было принято решение о его доработке до уровня, необходимого Минобороны. Аппарат серьёзно модернизируется. Изменятся габариты дрона, его взлётная масса снизится с одновременным увеличением веса полезной нагрузки. «Альтиус» получит возможность выполнять ударные задачи и получать информацию через спутник», — рассказал Борисов.

Прототип беспилотника «Альтиус-РУ» Источник изображения: rg.ru

Последний из прототипов беспилотника оснащён двумя турбовинтовыми двигателями и может находиться в воздухе до 48 часов. Дальность полёта достигает 10 000 км. На четырёх точках подвески аппарат может нести до тонны вооружения. Ранее также сообщалось о планах оснастить «Альтиус» искусственным интеллектом (для автономной работы) и возможности управления дроном с истребителя Су-57.

На ближайшие месяцы запланированы испытания беспилотника со всей номенклатурой вооружения: высокоточными ракетами и корректируемыми бомбами. Ожидается, что после принятия на вооружение беспилотник получат не только ВКС, но и ВМФ России.